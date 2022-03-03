Зеленский создал Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам: направления работы

КИЕВ. 3 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, который будет помогать гражданам в преодолении сложных жизненных обстоятельств в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Из-за военного вторжения России в некоторых украинских городах и селах сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация. Многие потеряли свои дома или остались без доступа к воде, еде, лекарствам, предметам первой необходимости.

Чтобы эффективно оказывать пострадавшим гражданам помощь, Глава государства создал координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, который будет оперативно координировать волонтерские инициативы, международные гуманитарные организации и финансирование со специально созданного Нацбанком счета для пожертвований на гуманитарные нужды.

Штаб будет работать в трех направлениях:

Гуманитарная помощь от правительств иностранных государств и международных организаций;

Помощь от большого бизнеса военным администрациям и громадам;

Помощь от органов власти военным администрациям и громадам.

Председателем координационного штаба определен руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

В состав штаба вошли: заместитель руководителя Офиса Президента по вопросам социальной политики и здравоохранения, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, по одному представителю от Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Министерства здравоохранения и Министерства социальной политики.

Деятельность Координационного штаба будет освещать советник руководителя Офиса Президента по вопросам коммуникаций Дария Заривна.

Согласно указу, Кабинет Министров Украины должен обеспечить оперативное взаимодействие представителей областных военных администраций с Координационным штабом. Также правительство должно наладить эффективное сотрудничество с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств, международными организациями, иностранными донорами по оказанию гуманитарной помощи Украине.

Национальному банку Украины рекомендовано открыть специальный счет с целью сбора средств для оказания гуманитарной помощи лицам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.