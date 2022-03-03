Почти 9 тысяч оккупантов умерли за неделю вторжения

КИЕВ. 3 марта. УНН. Владимир Зеленский во время своего обращения к народу сообщил, что за неделю вторжения России на украинские земли погибло 9 тысяч оккупантов. Об этом информирует УНН.

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"Наша армия делает все, чтобы сломать врага окончательно. Почти 9 тысяч убитых россиян за одну неделю. На Николаевском направлении оккупантам приходится десятками вертолетов забирать свои 200-тых и 300-тых. 19 Лет, 20 лет - что они видели в жизни кроме этого, кроме вторжения на чужую землю..." - сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина не хочет быть покрытой трупами военных!"- добавил Глава государства.

Напомним

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