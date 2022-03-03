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Оборона городов, возведение укреплений и обеспечение оружием: Зеленский провел селектор с мэрами и главами ОГА

Оборона городов, возведение укреплений и обеспечение оружием: Зеленский провел селектор с мэрами и главами ОГА

КИЕВ. 3 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с мэрами городов, председателями областных государственных администраций и руководителями военных администраций, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Участники обсудили текущую ситуацию безопасности в стране, подготовку городов к обороне и ее ход, возведение укреплений, КПП, обеспечение техникой и оружием и тому подобное.

Отдельное внимание было уделено комплектованию Сил территориальной обороны и их координации с местными властями и правоохранителями.

В контексте гуманитарной ситуации руководители местных властей проинформировали Главу государства о количестве жертв среди гражданского населения, ущерб, нанесенный инфраструктуре, государственному и частному имуществу. Были определены самые проблемные регионы, обсуждены поставки лекарств, продовольствия и организация "зеленых коридоров", где это нужно.

По итогам совещания Президент дал соответствующие поручения.

Зеленский также получил информацию о необходимых кадровых решениях.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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