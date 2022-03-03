Это растерянные дети, которых использовали, заберите их домой - Зеленский о русских солдатах

КИЕВ. 3 марта. УНН. В своем ежедневном обращении Президент Украины Владимир Зеленский обратился к русским, чтобы они забрали своих солдат. Об этом информирует УНН.

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"Прогоним. Позорно. Как делают те люди, простые люди, которые выгоняют оккупантов из продуктовых магазинов, когда российские военные пытаются найти себе еду. Это не воины сверхдержавы. Это растерянные дети, которых использовали. Заберите их домой!"- об этом говорится в обращении Президента.

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Почти 9 тысяч оккупантов погибли за неделю вторжения.