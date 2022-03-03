Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
13545

Это растерянные дети, которых использовали, заберите их домой - Зеленский о русских солдатах

Это растерянные дети, которых использовали, заберите их домой - Зеленский о русских солдатах

КИЕВ. 3 марта. УНН. В своем ежедневном обращении Президент Украины Владимир Зеленский обратился к русским, чтобы они забрали своих солдат. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Прогоним. Позорно. Как делают те люди, простые люди, которые выгоняют оккупантов из продуктовых магазинов, когда российские военные пытаются найти себе еду. Это не воины сверхдержавы. Это растерянные дети, которых использовали. Заберите их домой!"- об этом говорится в обращении Президента.

Добавим

Почти 9 тысяч оккупантов погибли за неделю вторжения.

Источник: УНН
Теги: обращение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.