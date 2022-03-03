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За вчера в России задержали 585 участников протеста против войны

За вчера в России задержали 585 участников протеста против войны

КИЕВ. 3 марта. УНН. Как сообщает Avtozak LIVE за вчерашние сутки по всей России задержали 585 протестующих во время акции "Нет войне", информирует УНН.

Детали

"585 Участники протеста против войны задержаны сегодня", - говорится в сообщении.

Также дадали, что задерживают даже тех, кто ведет видеосъемку. На Театральной площади в Москве задержали мужчину у которого была термосумкаЯндекс.Їжіс надписью: "Мир миру".

Полиция просит разойтись людей, долго находящихся на одном месте.

В Москве известно о задержании по меньшей мере 195 человек.

Всего с 24 февраля задержали 7474 человека.

Источник: УНН
Теги: Россия, задержание
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