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H&M, Oracle и производитель видеоигр EA присоединяются к осуждениям России

H&M, Oracle и производитель видеоигр EA присоединяются к осуждениям России

КИЕВ. 3 марта. УНН. Модный магазин H&M, технологическая компания Oracle и многие другие компании в среду прекратили или приостановили бизнес в России из-за нападения на Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сообщение Oracle в Twitter появилось примерно через три часа после того, как министр цифровой трансформации Украины обратился к компании с просьбой о поддержке. Заместитель министра Александр Борняков сказал Reuters, что Украина обратилась за помощью к 50 разных компаний, что является частью стратегии изоляции России и заставить граждан обернуться против своего правительства.

В последние дни мировые бренды, включая Shell, Apple и Boeing, разорвали связи или прекратили продажи в России с неустанным осуждением вторжения России в Украину.

Москва, которая назвала действия России в Украине "спецоперацией", отреагировала на растущий выход западных инвесторов, временно ограничив продажу российских активов иностранцами.

Однако список товаров, потребительских и промышленных, которые больше не будут продаваться в России, с каждым днем увеличивается.

Производитель зимней одежды Canada Goose Holdings (GOOS.TO) заявил в среду, что прекращает все оптовые продажи и продажи электронной коммерции в Россию, а производитель видеоигр Electronic Arts Inc изымает российские команды со своей футбольной игры "FIFA 22" и "NHL 22".

Mercedes-Benz Group в среду заявила, что приостановит экспорт легковых автомобилей и микроавтобусов в Россию, а также местные производства, соблюдая аналогичные меры, закрыли Ford и BMW.

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Источник: УНН
Теги: санкции
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