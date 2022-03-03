Из Украины выехали 1 млн граждан за 7 дней войны с Россией - ООН

КИЕВ. 3 марта. УНН. С 24 февраля по 3 марта из Украины выехали 1 миллион беженцев на фоне нападения России. Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по беженцам Филиппо Гранди, информирует УНН.

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“Лишь за семь дней мы стали свидетелями выхода миллиона беженцев из Украины в соседние страны. Еще для многих миллионов внутри Украины настало время оружия останавливаться, чтобы можно было оказать спасательную гуманитарную помощь”, - написал Гранди в Twitter.

Напомним

Российские военные продолжают вести огонь по гражданским зданиях, людях, кораблях. Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника. Впервые за 7 дней войны оккупанты признали факт массовой гибели и ранений собственных солдат.