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Из Украины выехали 1 млн граждан за 7 дней войны с Россией - ООН

Из Украины выехали 1 млн граждан за 7 дней войны с Россией - ООН

КИЕВ. 3 марта. УНН. С 24 февраля по 3 марта из Украины выехали 1 миллион беженцев на фоне нападения России. Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по беженцам Филиппо Гранди, информирует УНН.

Цитата

“Лишь за семь дней мы стали свидетелями выхода миллиона беженцев из Украины в соседние страны. Еще для многих миллионов внутри Украины настало время оружия останавливаться, чтобы можно было оказать спасательную гуманитарную помощь”, - написал Гранди в Twitter.

Напомним

Российские военные продолжают вести огонь по гражданским зданиях, людях, кораблях. Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника. Впервые за 7 дней войны оккупанты признали факт массовой гибели и ранений собственных солдат.

Источник: УНН
Теги: ООН, мигранты
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