Законодатели США приняли резолюцию в поддержку Украины

КИЕВ. 3 марта. УНН. В среду Палата представителей США приняла резолюцию, в которой заявила о поддержке суверенитета Украины перед лицом вторжения России, призвав при этом к "немедленному прекращению огня". Об этом пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Сообщается, что конгрессмены обеих партий почти единогласно проголосовали за резолюцию: 426 поддержали, против были трое. Единственные голоса против были от республиканцев: представителей Пола Госара (Аризона), Томаса Мэсси (Кентукки) и Мэтта Розендейла (Монте).

В резолюции, которая не носит обязательного характера, говорится, что Палата представителей "непоколебимо, гордо и горячо поддерживает украинский народ в его борьбе против авторитарного путинского режима".

В нем также содержится призыв к США и их союзникам "оказать дополнительную и немедленную помощь в области безопасности, чтобы помочь Украине справиться с бронетанковыми, воздушными и другими угрозами, с которыми Украина в настоящее время сталкивается со стороны российских войск".

В резолюции также утверждается, что американские законодатели "никогда не признают и не поддержат какого-либо нелегитимного контролируемого Россией лидера или правительства, установленного с применением силы".

Дополнение

В последние дни США и европейские союзники ввели ряд жестких санкций против России за ее вторжение в Украину.

Президент Байден также объявил во вторник вечером, что США запретят российским самолетам летать в воздушном пространстве США после аналогичных действий Европейского Союза и Канады.

Реальная поддержка Украине в виде финансирования военной и гуманитарной помощи, однако, остается неурегулированной в Конгрессе.

Администрация Байдена попросила Конгресс утвердить 6,4 миллиарда долларов для поддержки реакции США на происходящее в Украине, но, возможно, законодатели могут одобрить еще большее финансирование.

Это включает 2,9 миллиарда долларов для Государственного департамента и Агентства США по международному развитию для оказания гуманитарной помощи, а также помощь в обеспечении безопасности для Украины, Польши, стран Балтии и союзников по НАТО. Остальные 3,5 миллиарда долларов пойдут на дополнительное финансирование Министерства обороны.

Законодатели рассматривают возможность включения помощи Украине в более широкий пакет государственного финансирования, известный как омнибус. Текущее финансирование федерального правительства истекает в следующую пятницу, 11 марта, а это означает, что комплексный пакет может стать готовым законодательным инструментом, который в любом случае должен быть принят Конгрессом в ближайшие дни.

Спикер Нэнси Пелоси заявила в среду, что законодатели близки к соглашению по пакету помощи Украине.