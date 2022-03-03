Мэр Харькова обратился к жителям города: мы выстоим

КИЕВ. 3 марта. УНН. Харьков переживает сложные времена, но он выстоит. В город уже начинает поступать гуманитарная помощь. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в распространенном в четверг, 3 марта, видеообращении к жителям города, пишет УНН.

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"Дорогие харьковчане! Мы с вами переживаем очень сложное время. Нас бомбят, но Харьков не сдается и Харьков не сдастся - Харьков выстоит. Мы победим, мы вместе, мы харьковчане", - заявил городской голова.

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По его словам, город начал получать гуманитарную помощь из других областей, других городов, иностранные партнеры также везут гуманитарную помощь в Харьков.

Как отметил Терехов, в городе организовали выдачу продуктов во всех районах Харькова. Вскоре будут организованы пункты выдачи медикаментов.

"Все коммунальные услуги людям, которые готовят еду для харьковчан, будут аннулированы", - рассказал мэр.

Ранее

Харьков находится под бомбежкой врага. 1 марта ракеты оккупантов попали в здания Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и часть жилого массива. По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за те сутки.

2 марта в Харькове российские самолеты бомбардировали Центральный квартал города. Под ракетный удар попали танковое училище, университет воздушных сил, админздание ГУНП. В результате обстрела зданий в центре Харькова погибло 4 человека - один гражданский и трое полицейских.