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Зеленский: все линии нашей обороны сохранены, ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха

Зеленский: все линии нашей обороны сохранены, ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха

Владимир Зеленский

КИЕВ. 3 марта. УНН. Все линии обороны Украины сохранены, ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха. Об этом заявил в видеообращении в четверг Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Цитата

"Мы стоим так, что оккупанты вынуждены были менять свою тактику. Ракетно-бомбовые удары России по украинским городам - это признание, что не смогли сделать ничего существенного на нашей земле. Все линии нашей обороны сохранены, ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха. Они - подавлены, они - обречены", - заявил Президент.

Детали

С его слов, Киев выстоял эту ночь и очередной ракетно-бомбовый удар - сработала противовоздушная оборона. Херсон, Изюм и все остальные города, по которым оккупанты били с воздуха, били сильно, били мощно - ничего им не отдали.

"Чернигов, Сумы, Николаев держат оборону. Одесса, они хотят разрушить нашу Одессу, но увидят только дно Черного моря, потому что они - дно", - подчеркнул Глава государства.

Дополнение

Уже неделю военные Вооруженных Сил Украины дают отпор российским оккупантам, которые испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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