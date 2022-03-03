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Санкции против РФ и антивоенная коалиция: Зеленский поговорил с президентом Южной Кореи

Санкции против РФ и антивоенная коалиция: Зеленский поговорил с президентом Южной Кореи

Владимир Зеленский

КИЕВ. 3 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Стороны обсудили введение санкций против Российской Федерации и антивоенную коалицию, пишет УНН.

Цитата

“Провел разговор с Президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Проинформировал о противодействии РФ, о преступлениях агрессора. Поблагодарил за поддержку Украины со стороны Южной Кореи, за введение санкций. Будем работать вместе дальше. Развиваем антивоенную коалицию по всему миру”, - написал Зеленский в Twitter.

Дополнение

Мир вводит санкции против РФ за вторжение в Украину.

2 марта ЕС, США и Канада ввели очередной санкционный пакет.

Источник: УНН
Теги: Южная Корея, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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