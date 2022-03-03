Новости: Политика
3 марта 2022, 13:10 • Елизавета Калитвенцева • 18225
Санкции против РФ и антивоенная коалиция: Зеленский поговорил с президентом Южной Кореи
Владимир Зеленский
КИЕВ. 3 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Стороны обсудили введение санкций против Российской Федерации и антивоенную коалицию, пишет УНН.
Цитата
“Провел разговор с Президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Проинформировал о противодействии РФ, о преступлениях агрессора. Поблагодарил за поддержку Украины со стороны Южной Кореи, за введение санкций. Будем работать вместе дальше. Развиваем антивоенную коалицию по всему миру”, - написал Зеленский в Twitter.
Дополнение
Мир вводит санкции против РФ за вторжение в Украину.
2 марта ЕС, США и Канада ввели очередной санкционный пакет.
Источник: УНН
В тексте упоминаются
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram