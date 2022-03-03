Для защиты ядерных объектов Украины: МАГАТЭ одобрило резолюцию против действий России

КИЕВ. 3 марта. УНН. Резолюция Совета управляющих Международного агентства по ядерной энергии требует от России немедленно прекратить все противоправные действия, угрожающие ядерным объектам Украины. Об этом пишет в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Цитата

“Приветствую резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, которая осуждает агрессию РФ против Украины и требует от России немедленно прекратить все противоправные действия, которые угрожают ядерным объектам Украины. Мир объединен против действий России, которые несут угрозу Украине и всей Европе”, - написал министр.

Добавим

Украина попросила МАГАТЭ обратиться к НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ее ядерными объектами и активизировать действия для недопущения актов ядерного терроризма, то есть захват войсками Российской Федерации Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения.

Обращение подписали министр энергетики Герман Галущенко, руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков и руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

В соответствии с текстом обращения, представители Украины также настаивают на действиях со стороны МАГАТЭ для немедленного прекращения огня и недопущения приближения оккупационных войск на расстояние ближе чем 30 км от АЭС, а также активизации штаба при Центре по инцидентам и аварийным ситуациям (ЦИАС МАГАТЭ) по координации действий для предотвращения реализации актов ядерного терроризма на ЧАЭС и гуманитарной и психологической помощи ее персонала.

Ранее

Как писал УНН, российские оккупационные войска стараются вести переговоры с руководством города Энергодар. Уверяли, что им хватит лишь ненадолго зайти в город и сфотографироваться возле атомного объекта.