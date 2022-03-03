Украинская делегация направляется на переговоры с РФ

КИЕВ. 3 марта. УНН. Украинская делегация направляется на очередной раунд переговоров с делегацией Российской Федерации. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в четверг, 3 марта, пишет УНН.

Цитата

"На пути на переговоры с Российской Федерацией. Уже в вертолетах..." - написал он в Twitter под совместным фото с Давидом Арахамией, главой фракции "Слуга народа".

Ранее

Накануне Арахамия на своей странице в Facebook сообщил, что проведение переговоров в Беловежской пуще - фейк.

Контекст

28 февраля на границе с Беларусью состоялись переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Президент Украины Владимир Зеленский полностью проинформирован, до мелких деталей, о разговоре, который состоялся между украинской и российской делегацией. Украина должна была определиться со своей позицией и тогда должна была готовиться к новой встрече.