Минреинтеграции, Минсоцполитики и Минрегионов образовали Гуманитарный штаб и обратились в ООН

КИЕВ. 3 марта. УНН. Одна из самых тяжелых гуманитарных ситуаций сейчас в Херсоне и Мариуполе. Очень нуждаются в активной помощи также отдельные локации как в Луганской, так и на Донецкой областях, сообщает УНН со ссылкой на Telegram Минреинтеграции.

Из-за этого Минсоцполитики, Минреинтеграции и Минрегионов образовали Гуманитарный штаб и обратились в ООН.

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"Все эти районы мы перечислили в нашем письме в адрес генсека ООН Антониу Гутерреша, в котором просим оказать содействие в формировании гуманитарных коридоров эвакуации из районов боевых действий. Надеемся на быстрое рассмотрение вопроса в этой международной инстанции", - сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Ранее, она заявила, что центральная власть присоединится к процессу создания гуманитарных коридоров в Донецкой области.