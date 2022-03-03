Россия может готовить операцию под чужим флагом, чтобы обвинить Украину: Кулеба сообщил о деталях

КИЕВ. 3 марта. УНН. Россия может готовить операцию под чужим флагом, ударив по собственной территории, чтобы обвинить Украину. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

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"Тревожные сообщения: россияне могли направить реактивные системы залпового огня в приграничном селе Поповка на свою территорию. Зная варварский характер действий России, мы опасаемся, что может быть подготовлена операция под чужим флагом, чтобы обвинить Украину", - написал министр.

Ранее

Центр противодействия дезинформации сообщает, что есть большая угроза, что Россия использует дипфейк о капитуляции Украины.