Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
28590

Россия может готовить операцию под чужим флагом, чтобы обвинить Украину: Кулеба сообщил о деталях

Россия может готовить операцию под чужим флагом, чтобы обвинить Украину: Кулеба сообщил о деталях

КИЕВ. 3 марта. УНН. Россия может готовить операцию под чужим флагом, ударив по собственной территории, чтобы обвинить Украину. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Цитата

"Тревожные сообщения: россияне могли направить реактивные системы залпового огня в приграничном селе Поповка на свою территорию. Зная варварский характер действий России, мы опасаемся, что может быть подготовлена операция под чужим флагом, чтобы обвинить Украину", - написал министр.

Ранее

Центр противодействия дезинформации сообщает, что есть большая угроза, что Россия использует дипфейк о капитуляции Украины.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.