Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11685

Брюссель "неизбежно" ожидает заявлений на вступление в ЕС от Молдовы и Грузии - AP

Брюссель "неизбежно" ожидает заявлений на вступление в ЕС от Молдовы и Грузии - AP

КИЕВ. 3 марта. УНН. После того, как Украина подала официальную заявку на вступление в ЕС, в блоке “неизбежно” ожидают ответных шагов от Молдовы и Грузии. Об этом Associated Press сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, который захотел остаться анонимным из-за геополитической ситуации, пишет УНН.

Детали

Он отметил, что Молдова и Грузия уже являются участниками программ ЕС, но запрос на членство станет важным событием в их отношениях с 27 странами Евросоюза.

Любая заявка на членство и ее рассмотрение, отметил чиновник, это длительный процесс, включающий фундаментальные политические изменения, начиная от торговли, заканчивая мерами в сфере верховенства права и антикоррупционными обязательствам.

Контекст

Грузия, которая ранее планировала подать заявку на вступление в ЕС в 2024 году, заявила, что сделает это “немедленно”, сообщает Deutsche Welle. Ожидается, что ее представят сегодня, 3 марта.

Ираклий Кобахидзе, председатель правящей партии “Грузинская мечта”, призвал политический союз "безотлагательно рассмотреть заявку и принять решение о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в ЕС".

Молдова тоже стремится к вступлению в ЕС, отметили журналисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина может получить статус кандидата в члены ЕС и в ближайшие дни, это политическое решение - МИД Польши

Источник: УНН
Теги: ЕС, Молдова, Грузия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.