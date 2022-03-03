Начался очередной раунд переговоров Украины и РФ

КИЕВ. 3 марта. УНН. Начался очередной раунд переговоров делегаций Украины и государства-оккупанта Российской Федерации. Об этом напивал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, пишет УНН.



Цитата

"Начинаем разговаривать с российскими представителями", - сообщил Подоляк.

Детали

По его словам, ключевое на повестке дня сегодняшних переговоров:

1. Немедленное прекращение огня.

2. Перемирие.

3. Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.

Ранее

Советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк ранее сообщил, что украинская делегация отправилась на переговоры с русским.

Контекст

28 февраля на границе с Беларусью прошли переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Президент Украины Владимир Зеленский полностью проинформирован, до мельчайших деталей, о разговоре, который состоялся между украинской и российской делегацией. Украина определится со своей позицией, и тогда должна была готовиться к новой встрече.