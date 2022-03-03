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Постпредом Украины при Организации по запрещению химического оружия назначен Максим Кононенко

Постпредом Украины при Организации по запрещению химического оружия назначен Максим Кононенко

КИЕВ. 3 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Кононенко Постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия, передает УНН.

Цитата

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Нидерланды Кононенко Максима Алексеевича Постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству", - говорится в указе №97/2022.

Ранее

Для защиты ядерных объектов Украины МАГАТЭ одобрило резолюцию против действий России.

Как писал УНН, российские оккупационные войска пытаются вести переговоры с руководством города Энергодар. Уверяли, что им хватит лишь ненадолго зайти в город и сфотографироваться возле атомного объекта.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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