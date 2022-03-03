Кулеба о перспективах введения миротворцев ООН в Украину: вопрос в работе

КИЕВ. 3 марта. УНН. Опция по введению миротворцев ООН на территорию Украины находится в работе. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в эфире одного из телеканалов в четверг, пишет УНН.

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“Этот вопрос также в работе. Для того, чтобы он был реализован, есть несколько путей. Базовый путь, к сожалению, является заблокированным из-за того, что он требует согласия Совета Безопасности ООН, а Россия не хочет поддерживать такое решение. Но это тоже опция, над которой мы тщательно работаем”, - сказал Кулеба.

Детали

По словам министра, прежде всего украинцы должны сохранять веру в Вооруженные силы Украины, силы обороны Украины, приобщаться и помогать.

“Главное - это наша земля, наши люди, и мы должны себя защищать”, - отметил он.

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Сегодня парламент поддержал обращение к ООН, Международнму комитету Красного Креста, Европарламенту, международным организациям и их парламентским ассамблеям, иностранным парламентас и правительствам о срочном обеспечении защиты гражданского населения от вооруженных нападений российских захватчиков.

В частности, парламентарии требуют введения в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377 (V) "Объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года.