Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
42675

Кулеба о перспективах введения миротворцев ООН в Украину: вопрос в работе

Кулеба о перспективах введения миротворцев ООН в Украину: вопрос в работе

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 3 марта. УНН. Опция по введению миротворцев ООН на территорию Украины находится в работе. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в эфире одного из телеканалов в четверг, пишет УНН.

Цитата

“Этот вопрос также в работе. Для того, чтобы он был реализован, есть несколько путей. Базовый путь, к сожалению, является заблокированным из-за того, что он требует согласия Совета Безопасности ООН, а Россия не хочет поддерживать такое решение. Но это тоже опция, над которой мы тщательно работаем”, - сказал Кулеба.

Детали

По словам министра, прежде всего украинцы должны сохранять веру в Вооруженные силы Украины, силы обороны Украины, приобщаться и помогать.

“Главное - это наша земля, наши люди, и мы должны себя защищать”, - отметил он.

Добавим

Сегодня парламент поддержал обращение к ООН, Международнму комитету Красного Креста, Европарламенту, международным организациям и их парламентским ассамблеям, иностранным парламентас и правительствам о срочном обеспечении защиты гражданского населения от вооруженных нападений российских захватчиков.

В частности, парламентарии требуют введения в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377 (V) "Объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года.

Источник: УНН
Теги: ООН, Дмитрий Кулеба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.