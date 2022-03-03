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Верещук: РФ ответит за свои преступления и будет наказана Международным уголовным трибуналом

Верещук: РФ ответит за свои преступления и будет наказана Международным уголовным трибуналом

Ирина Верещук

КИЕВ. 3 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук выразила надежду, что Гаагский трибунал накажет РФ за военные преступления в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Цитата

"Международный уголовный суд начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в результате российского вторжения в Украину. А его прокурор Карим Хан начал активно собирать доказательства, чтобы привлечь к ответственности Путина как верховного главнокомандующего российской армии и тех, кто отдает преступные приказы уничтожать гражданское население Украины.

Сейчас Украина собирает и предоставляет все необходимые доказательства российской вооруженной агрессии на своей территории. Оккупант ответит за свои преступления и будет справедливо наказан Международным уголовным трибуналом в Гааге", - заявила она.

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, Украина, Ирина Верещук
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