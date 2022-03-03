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Верещук: никто не оставит гражданских под "Градами" оккупантов

Верещук: никто не оставит гражданских под "Градами" оккупантов

Ирина Верещук

КИЕВ. 3 марта. УНН. Украинские власти делают все возможное, чтобы ускорить организацию безопасной эвакуации гражданского населения из зон боевых действий. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

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"Украинских людей никто не оставит под градами оккупантов, поэтому просим опираться только на информацию официальных украинских источников по организации "зеленых коридоров", - заявила Верещук.

Она уточнила, что процесс безопасной эвакуации населения блокирует РФ.

"Мы готовы к организации эвакуации мирного населения со своей стороны. Единственная проблема - Россия не дает нам это сделать!" - подчеркнула министр.

Верещук заметила, что гуманитарные коридоры могут быть обеспечены лишь Красным Крестом.

Источник: УНН
Теги: Ирина Верещук
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