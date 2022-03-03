В некоторых вопросах с Россией компромисс невозможен - Зеленский

КИЕВ. 3 марта. УНН. Российская сторона на переговорах ставит вопросы, на которые давно подготовила свои ответы и в которых компромисс невозможен. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции представителями западных СМИ, передает корреспондент УНН.

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"Есть тема вопросов. Мы готовы на все эти темы говорить. У российской стороны давно сформулированы ответы на их вопросы. Какой смысл задавать вопросы, если ты уже давно имеешь ответ? В этом пока сложность этого диалога. Потому что есть вещи, в которых надо найти какие-то компромиссы, чтобы не гибли люди, но есть вещи, в которых нет компромиссов. Нельзя просто взять пойти и сказать: "да, это ваша страна. Украина - часть России" - это просто невозможно. Зачем предлагать это нам? Там есть пункты, я не отношусь к этим формулировкам, как к константе, я считаю, что эти формулировки справедливы, раз та сторона готова уничтожить нас ради этих вопросов", - сказал Зеленский.

Детали

Однако Зеленский добавил, что в любых переговорах есть смысл.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Украина на сегодняшних переговорах с Россией планирует обсудить вопрос об открытии гуманитарных коридоров в страну.

Контекст

28 февраля на границе с Беларусью прошли переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Президент Украины Владимир Зеленский полностью проинформирован, до мельчайших деталей, о разговоре, который состоялся между украинской и российской делегацией. Украина определится со своей позицией, и тогда должна была готовиться к новой встрече.