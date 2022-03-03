Переговоры Украины с РФ: стороны достигли понимания об обеспечении гуманитарных коридоров

КИЕВ. 3 марта. УНН. Во время второго раунда переговорах Украины с Россией стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.

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«Стороны достигли понимания об совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев, с возможностью, подчеркиваю, временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводиться», - рассказал Подоляк.

Детали

Он добавил, что с этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи взаимодействия и будет сформированы соответсвующее логистические процедуры.

Кроме того, он отметил то стороны договорились продолжить роботу уже в третьем раунде в максимально ближайшие строки.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Украина на переговорах с Россией планирует обсудить вопрос об открытии гуманитарных коридоров в страну.

Контекст

28 февраля на границе с Беларусью прошли переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Президент Украины Владимир Зеленский полностью проинформирован, к мельчайшим деталям, о разговоре, который состоялся между украинской и российской делегацией. Украина определится со своей позицией, и тогда должна была готовиться к новой встрече.