Зеленский призвал Запад передать самолеты Украине, потому что РФ будет идти к Берлинской стене

КИЕВ. 3 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад предоставить военные самолеты для борьбы с Россией. Об этом он заявил во время пресс-конференции представителями западных СМИ, передает корреспондент УНН.

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"Если нет у вас сил, прочности закрыть небо, то дайте мне самолеты... Если нас не станет, не дай Бог, дальше будут Латвия, Литва, Эстония. Далее будет Грузия, Молдова, Польша. Так они будут идти к Берлинской стене. Должен мир показывать свою прочность, не воюя, потому что прочность - это дипломатия", - сказал Зеленский.

Детали

Зеленский поблагодарил те страны, которые поддерживают Украину и передают оружие.

"Но это случилось поздно. Это срок, когда мы говорили и просили, этот срок стоит тысячи жизней украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Дополнения

Politico сообщало, что страны Евросоюза исключили возможность поставки Украине боевых самолетов несмотря на предыдущие заявления.

Добавим

Латвийские компании передали Вооруженным силам Украины 90 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее

Как писал УНН, накануне в Украину прибыла новая партия "Bayraktar TB2". Они готовы к боевому применению уже сейчас.

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотного авиационного комплекса Bayraktar уничтожили российский ЗРК "Бук" в районе Малина Житомирской области и сняли это на камеру.