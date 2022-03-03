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Это акты геноцида и нацизма: Зеленский заявил, что российские войска привезли с собой в Украину крематории

Это акты геноцида и нацизма: Зеленский заявил, что российские войска привезли с собой в Украину крематории

Владимир Зеленский

КИЕВ. 3 марта. УНН. Российские оккупационные войска привезли с собой на территорию Украины крематории. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с представителями западных СМИ, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Вы знаете, что они (русские - ред.) с собой крематории привезли? Просто с собой привезли крематории. То есть они (руководство РФ - ред.) не собирается показывать семьям, матерям, что их дети погибли, что их убили, что они пришли в Украину убивать нас, а мы защищаем себя, свою свободу, дома, поэтому они умирают. Эти ребята несут эти крематории. Они понимают, что несут что-то для себя. Это акты геноцида и нацизма", - сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что украинцы не хотят убивать российских военных.

Дополнение

Владимир Зеленский во время своего обращения к народу сообщил, что за неделю вторжения России на украинские земли погибло 9 тысяч оккупантов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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