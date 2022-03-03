Зеленский заявил, что если бы не был президентом, то пошел бы в территориальной обороне

КИЕВ. 3 Марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что если бы не был президентом, то сегодня ушел бы в территориальную оборону. Об этом он заявил во время пресс-конференции представителями западных СМИ, передает корреспондент УНН.

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"Если бы я не был президентом, то я бы сегодня был в территориальной обороне. Я бы давал еду, стрелял бы, помогал, делал бы то, что сказали. Может я стреляю не лучше других, я уверен в этом. Но так получилось, что я сегодня гарант не просто Конституции, а моего народа", - сказал Зеленский.

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Зеленский ранее заявлял, что считает, что война не должна продолжаться долго и уверен, что украинцы будут бороться до конца.

Зеленский подчеркивал, что украинцы будут бороться столько, сколько нужно с Россией, чтобы освободить Украину. Он также призывал русских солдат не слушать своих командиров и уходить из Украины.