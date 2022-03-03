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Оккупанты взяли в плен украинского военного летчика, который катапультировался после поражения вражеской ракетой

Оккупанты взяли в плен украинского военного летчика, который катапультировался после поражения вражеской ракетой

КИЕВ. 3 марта. УНН.Оккупационные войска обстреляли украинский самолет, после чего взяли плен летчика. Об этом сообщает командование воздушных Сил ВСУ, пишетУНН.

Детали

Российский агитпром применил грубую тактику 2014-го года против украинского самолета. Пилот катапультировался, но был взят в плен оккупантами.

Цитата

"Очевидно, что под давлением и угрозой расправы, летчик дает интервью о националистах, ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а дружить с "братским" народом. Видео будут распространяться на российском ТВ и в соцсетях. Не верьте!"- Говорится в заметке

Летчик-наш, из славной 299-й бригады тактической авиации.

Напомним

Российские оккупанты продолжают сдаваться в плен и подчеркивают, что выступают против войны с украинским народом, умоляя их отправить домой.

Источник: УНН
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