Вторжение РФ: команда Офиса прокурора Международного уголовного суда отправилась в Украину

КИЕВ. 4 марта. УНН. Следователи Международного уголовного суда отправились в Украину, чтобы начать расследование возможных военных преступлений. Об этом сказал Reuters главный прокурор трибунала Карим Хан, передает УНН.

Детали

По его словам, офис проверит, есть ли доказательства военных преступлений, преступлений против человечности и актов геноцида - преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда - всеми сторонами конфликта.

Отвечая на вопрос о сообщениях об артиллерийских ударах по городам Украины, Хан сказал: "Любая сторона, которая наносит удары по мирному населению или гражданским объектам, совершает преступление согласно Римскому статуту международного гуманитарного права".

Ранее

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан решил начать расследования событий, происходящие в Украине - российского вторжения.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.