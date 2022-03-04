Кулеба: если Запорожская АЭС взорвется, то взрыв будет в 10 раз больше за Чернобыль

КИЕВ. 4 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины обратился к русским войскам, чтобы они прекратили огонь по Запорожской АЭС предупредив, что взрыв был больше чем на Чернобыльской в 10 раз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter министра.

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"Российская армия со всех сторон обстреливает Запорожскую АЭС, крупнейшей АЭС в Европе. Пожар уже вспыхнул. Если он взорвется, то будет в 10 раз больше Чернобыля! Русские должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, создать зону безопасности!"- Говорится в сообщении.

Напомним

В результате обстрелов оккупантов возникшей пожар на Запорожской АЭС.