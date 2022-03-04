Новости: Политика
4 марта 2022, 02:54 • УНН • 30630
Кулеба: если Запорожская АЭС взорвется, то взрыв будет в 10 раз больше за Чернобыль
КИЕВ. 4 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины обратился к русским войскам, чтобы они прекратили огонь по Запорожской АЭС предупредив, что взрыв был больше чем на Чернобыльской в 10 раз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter министра.
Цитата
"Российская армия со всех сторон обстреливает Запорожскую АЭС, крупнейшей АЭС в Европе. Пожар уже вспыхнул. Если он взорвется, то будет в 10 раз больше Чернобыля! Русские должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, создать зону безопасности!"- Говорится в сообщении.
Напомним
В результате обстрелов оккупантов возникшей пожар на Запорожской АЭС.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram