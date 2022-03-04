Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
19365

Владимир Зеленский показал видео обстрела Запорожской АЭС

Владимир Зеленский показал видео обстрела Запорожской АЭС

КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем Instagram выложил видео обстрела Запорожской АЭС. Об этом сообщает УНН.

Цитата

"Сейчас! Россия поджигает АЭС в Украине " - говорится в заметке.

Прямой эфир о ситуации на Запорожской АЭС можно наблюдать на Youtube.

Напомним

В результате обстрелов оккупантов возникшей пожар на Запорожской АЭС. Министр иностранных дел Украины обратился до русских войск, чтобы они прекратили огонь по Запорожской АЭС предупредив, что взрыв буде больше чем на Чернобыльской в 10 раз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

Источник: УНН
Теги: Запорожская АЭС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.