Владимир Зеленский показал видео обстрела Запорожской АЭС

КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем Instagram выложил видео обстрела Запорожской АЭС. Об этом сообщает УНН.

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"Сейчас! Россия поджигает АЭС в Украине " - говорится в заметке.

Прямой эфир о ситуации на Запорожской АЭС можно наблюдать на Youtube.

Напомним

В результате обстрелов оккупантов возникшей пожар на Запорожской АЭС. Министр иностранных дел Украины обратился до русских войск, чтобы они прекратили огонь по Запорожской АЭС предупредив, что взрыв буде больше чем на Чернобыльской в 10 раз.