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Они к этому готовились: Зеленский сообщил, что ЗАЭС обстреливают российские танки и тепловизоры

Они к этому готовились: Зеленский сообщил, что ЗАЭС обстреливают российские танки и тепловизоры

КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ЗАЭС обстреливают российские танки оборудованы тепловизорами и обговорил вопрос с МАГАТЭ. Об этом сообщает УНН.

Цитата

"Европа сейчас должна проснуться - горит крупнейшая атомная электростанция Европы. Прямо сейчас российские танки расстреливают атомные блоки. Эти танки оборудованы тепловизорами, то есть они знают куда стреляют, они к этому готовились", - об этом заявил Владимир Зеленский в своем обращении в соцсетях.

Также Президент сообщил, что уже связался со странами-партнерами (Джо Байденом, Анджеем Дудой, Шарлем Мишелем и другими) многих стран и МАГАТЭ.

Добавим

В результате обстрелов оккупанта возник пожар на Запорожской АЭС.

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Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

Источник: УНН
Теги: Запорожская АЭС
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