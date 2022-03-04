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Зеленский обратился к европейцам: Просыпайтесь! Россия повторяет Чернобыль, но в шесть раз сильнее

Зеленский обратился к европейцам: Просыпайтесь! Россия повторяет Чернобыль, но в шесть раз сильнее

КИЕВ. 4 марта. УНН. Владимир Зеленский в обращении к украинцам и европейцам сообщил, что Россия повторяет Чернобыль, но в шесть раз сильнее и надо избежать этого, информирует УНН.

Цитата

"Обращаюсь ко всем украинцам, ко всем европейцам, ко всем людям, кто знает слово Чернобыль, к тем кто знает сколько боли и жертв принес взрыв на атомной станции. Это была глобальная катастрофа, с ее последствиями боролись сотни тысяч людей, эвакуировали десятки тысяч людей - Россия хочет это повторить и уже повторяет, но в шесть раз больше. Европейцы проснитесь, пожалуйста. Говорите своим политикам: "Российские войска обстреливают атомную станцию в Украине! Запорожскую атомную станцию, город Энергодар. Там шесть энерго блоков! В Чернобыле взорвался один", - говорится в обращении Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним

В результате обстрелов оккупантов возник пожар на Запорожской АЭС.

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Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

Источник: УНН
Теги: Запорожская АЭС
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