Галущенко: мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества

КИЕВ. 4 марта. УНН. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что мир стоит на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Энергоатом.

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"Агрессор продолжает наносить сокрушительные удары по Украине. Его не останавливают многотысячные человеческие жертвы и трагедии. Сегодня он хочет уничтожить весь мир.

Из танков, градов и прочей тяжелой артиллерии в упор расстрелял энергоблоки крупнейшей в Европе Запорожской атомной станции, прекрасно понимая катастрофические последствия таких действий. Продолжается бой уже на площадке станции, распространяется пожар.

Это война на уничтожение, уничтожение человечества и нашей планеты. Ядерная и радиационная безопасность врага не беспокоит. Человеческие жизни украинцев, европейцев и собственных граждан ему безразличны.

Уже несколько дней мы пытаемся донести этот тезис до МАГАТЭ. Мы требовали вмешательства этой международной организации и жесткие решения в отношении агрессора. Но их пока нет", - говорится в сообщении.



Министр заявил, что требуют не только профессиональной оценки происходящих событий, но и реального вмешательства, принятия самых жестких мер, в том числе со стороны НАТО и стран, которые обладают ядерным оружием.

Напомним

В результате обстрелов оккупантов возник пожар на Запорожской АЭС. Согласно информации ГСЧС противопожарное состояние на Запорожской АЭС в норме, работает один энергоблок из шести.

Кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС: идет бой с нацгвардійцями.