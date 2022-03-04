"Безумие": как реагирует мир на ситуацию на Запорожской АЭС
КИЕВ. 4 марта. УНН. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры публикует реакцию мира на захват российскими оккупантами площадки Запорожской АЭС, пишет УНН.
Детали
Так, отмечает Стратком при Минкульте:
* США: Байден призвал прекратить свои военные действия в этом районе.
* Великобритания: безрассудные действия Путина теперь могут угрожать безопасности всей Европы, сказал Борис Джонсон.
* Канада призвала Россию немедленно прекратить все военные действия в регионе.
* Германия: Не будет никаких решений, которые бы привели государства-члены НАТО к военному вмешательству
* Латвия: Российский обстрел Запорожской АЭС в Энергодаре - это безумие.
Также сообщается, что НАТО собирает 4 марта экстренное совещание министров иностранных дел, приглашены главы МИД Финляндии и Швеции и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Контекст
По сообщению ОГА, 4 марта 2022 года военными силами Российской Федерации осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС.
По информации Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС и вели бой с нацгвардейцами.
В результате обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силами подразделений ГСЧС Украины пожар ликвидирован.