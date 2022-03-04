Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
15765

Данилов: оккупанты использовали не менее 95% подготовленных БТГр и срочно нуждаются в резерве

Данилов: оккупанты использовали не менее 95% подготовленных БТГр и срочно нуждаются в резерве

Алексей Данилов

КИЕВ. 4 марта. УНН. Российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных батальонных тактических групп и требует срочного подтягивания резерва. Об этом сообщил в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет УНН.

Детали

По словам секретаря СНБО, московский оккупант несет существенные потери на всех операционных направлениях - Полесском, Северском, Слободском, Таврическом и в зоне проведения операции Объединенных сил.

Украинские военные и силы ТрО на сегодня тактическую инициативу перехватили, но враг не оставляет планов по окружению городов Киев, Харьков и относительно выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей, отмечает Данилов.

Цитата

“При этом российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и требует срочного подтягивания резерва. Жорнова ВСУ, ТрО и других силовых подразделений по перемалыванию разнообразных "Z", "V", "A" и другого российского оккупационного материала работают эффективно и ловко”, - написал он.

Данилов пояснил, что, осознавая слабость своих позиций и с целью выиграть время для передислокации и обновления, враг наносит интенсивные авиационные и ракетно-артиллерийские удары по военным и гражданским объектам.

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, на девятый день войны общие боевые потери РФ в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют 9166 человек.

Источник: УНН
Теги: СНБО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.