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Оккупант на Юге концентрирует ресурсы для активных действий относительно попыток окружения Одессы - Данилов

Оккупант на Юге концентрирует ресурсы для активных действий относительно попыток окружения Одессы - Данилов

Алексей Данилов

КИЕВ. 4 марта. УНН. Российский оккупант на Юге концентрирует ресурсы для активных действий относительно попыток окружения Одессы. Об этом сообщил в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет УНН.

Цитата

"Горячим остается Южное направление, на котором оккупант концентрирует ресурсы для активных действий в отношении попыток окружения Одессы. Украинское войско готово к отпору оккупанту и его уничтожению, где бы он ни находился! Слава Украине! Смерть врагам!" - написал секретарь СНБО.

Детали

По словам Данилова, московский оккупант несет существенные потери на всех операционных направлениях - Полесском, Сиверском, Слобожанском, Таврическом и в зоне проведения операции Объединенных сил.

Украинские военные и силы ТрО на сегодня тактическую инициативу перехватили, но враг не оставляет планов по окружению городов Киев, Харьков и относительно выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей, отметил он.

Дополнения

Как заявил в четверг, 3 марта, Президент Украины Владимир Зеленский, все линии обороны Украины сохранены, ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Одесса и Одесская область
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