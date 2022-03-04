Подоляк о ситуации на ЗАЭС: Россия шантажирует мир ядерной катастрофой и должна понести максимальную ответственность

КИЕВ. 4 марта. УНН. Россия воюет с умышленным нарушением всех конвенций, законов и правил войны, пытаясь вызвать максимальные панические настроения. Она должна понести максимальную ответственность за свои поступки. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, комментарий которого есть в распоряжении УНН.

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"Возможно, у наших партнёров есть некоторое недопонимание того, что делает Россия. А Россия воюет с умышленным нарушением всех конвенций, законов и правил войны, стараясь причинить максимальные ущерб объектам украинской критической инфраструктуры, гражданской инфраструктуре, обычным людям. Чтобы вызвать максимальные панические настроения. Российское командование не могло не знать, чем угрожает Украине и, если говорить откровенно, целой Европе масштабная танковая атака, направленная против Запорожской атомной станции. Крупнейшей, кстати, АЭС в Европе. Последствия, риски, объёмы разрушений - все было продумано русскими заранее", - сказал Подоляк.

"Т.е. буквально каждый российский военный, задействованный в этой атаке, прекрасно понимал все возможные последствия. И это нужно учитывать, пытаясь понять мотивы действия русских в Украине. Россия сознательно шантажирует мир ядерной катастрофой. Никогда ранее ни одно государство не пыталось шантажировать бойней под атомной станцией, ведя боевые действия", - говорит советник руководителя ОП.

Детали

По словам чиновника, любой выстрел из танка, любое попадание ракеты или авиабомбы по Запорожской станции может привести к чудовищной катастрофе.

Запорожская АЭС - это самая большая атомная станция в Европе, и если там случится непоправимое, это будет минимум в шесть раз страшнее, чем Чернобыль, подчеркнул он.

"Президент Зеленский всю сегодняшнюю ночь находился на связи с лидерами стран-партнёров. Все, абсолютно все поддержали Украину и шокированы действиями России. Мы призываем мир к немедленному усилению санкций против России. Если государство шантажирует мир ядерной катастрофой, оно должно понести максимальную ответственность", - добавил Подоляк.

Контекст

По сообщению ОГА, 4 марта 2022 года военными силами Российской Федерации осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС. По информации Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС и вели бой с нацгвардейцами.

В результате обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силами подразделений ГСЧС Украины пожар ликвидирован.

Площадка Запорожской АЭС захвачена российскими оккупантами, энергоблоки сохраняют целостность, указали в ОГА.