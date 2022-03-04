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Системы безопасности реакторов Запорожской АЭС не затронуты, выброса радиации не было - МАГАТЭ

Системы безопасности реакторов Запорожской АЭС не затронуты, выброса радиации не было - МАГАТЭ

КИЕВ. 4 марта. УНН. Все системы безопасности шести реакторов Запорожской АЭС не пострадали, вследствие боевых действий выброса радиоактивных материалов не произошло. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси на брифинге в пятницу, 4 марта, пишет УНН.

Цитата

"Важно отметить, что все системы безопасности 6 реакторов станции не пострадали вообще, и выброса радиоактивных материалов не произошло", - сказал Гросси.

Детали

По его словам, важным в этом отношении является то, чтобы системы радиационного контроля - системы, которые должны измерять радиацию - также были полностью функциональны.

Однако, отмечает гендиректор, украинский регулятор и оператор сообщали МАГАТЭ, что ситуация остается крайне напряженной.

Контекст

По сообщению ОГА, 4 марта 2022 года военными силами Российской Федерации осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС. По информации Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС и вели бой с нацгвардейцами.

В результате обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силами подразделений ГСЧС Украины пожар ликвидирован.

Площадка Запорожской АЭС захвачена российскими оккупантами, энергоблоки сохраняют целостность, указали в ОГА.

Источник: УНН
Теги: МАГАТЭ, Запорожская АЭС
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