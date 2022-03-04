Переговоры с РФ: в ОП заявили о "теорической договоренности" по гуманитарным коридорам

КИЕВ. 4 марта. УНН. Украинская и российская делегации объяснились относительно гуманитарных коридоров для городов, которые временно страдают от нашествия оккупантов РФ. Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал во время всеукраинского телемарафона, пишет УНН.

Цитата

“Возникла теоритическая договоренность и понимание сторон пока о предоставлении гуманитарной помощи или гуманитарных коридоров окруженным городам в Украине, которые страдают от самого же российского нашествия. Это очень хорошо, потому что безопасность мирных жителей - это тема номер один для мира”, - сказал Арестович.

Детали

Кроме того, по его словам, россияне “постепенно снижают требования” к Украине.

“Вот уменьшение степени требований показывает, что они понимают, что достичь политических целей, которые они поставили перед собой, им военным путем не удается”, - отметил советник главы ОП.

Ранее

Во время второго раунда переговоров 3 марта Украины с Россией стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения.