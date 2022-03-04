Оборона Ахтырки и Харькова заставила противника изменить направление развития главного удара - Арестович

КИЕВ. 4 марта. УНН. Героическая оборона украинскими военными Ахтырки и Харькова заставила противника остановиться и изменить направление развития главного удара. Также заставила перебросить туда дополнительные резервы. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович в видеообращении, передает корреспондент УНН.

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"Противник вчера после пополнения резервов и тыловых запасов начал двигаться на отдельных направлениях. Наибольшего успеха он достиг в городе Энергодар, частично установил контроль над Запорожской АЭС. Ему удалось продвинуться возле города Вознесенск, это примерно направление от Николаева на Кривой Рог. Наши войска там его остановили, сейчас идет бой. Все попытки противника продвинуться непосредственно в сторону Николаева были отбиты", - рассказал Арестович.

Арестович отметил, что другой горячей точкой остается северо-запад от Киева. "Там сейчас идут бои: наземная часть, авиация, артиллерия останавливает противника", - сказал он.

Он подчеркнул, что Харьков и Ахтырка подвергаются сокрушительным ударам противника, но оборона держится.

"О ситуации там знают на международном уровне. В Ахтырке была попытка разрушить авиацией местную ТЭЦ, но оборона держится, противник там несет огромные потери и перебрасывает туда дополнительные резервы, которые могли бы быть использованы на более опасных направлениях, например на Киевскую область. Героическая оборона Ахтырки и Харькова заставила противника остановиться и изменить направление развития главного удара. Также заставила перебросить туда дополнительные резервы. Вот, что дает искусное сопротивление на местах", - отметил Арестович.

Дополнение

Ранее Алексей Арестович сообщал, что наступление оккупантов на территорию города Харьков уже в ближайшее время можно будет брать в кавычки. Враг несет катастрофические потери в технике и в личном составе.