Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
26940

Путин полностью недооценил мощность Вооруженных сил Украины – Генсек НАТО

Путин полностью недооценил мощность Вооруженных сил Украины – Генсек НАТО

КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент России Владимир Путин полностью недооценил мощность Вооруженных сил Украины. Об этом заявил на пресс-конференции после внеочередного заседания Североатлантического совета генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрг, пишет УНН.

Цитата

"Президент Путин полностью недооценил мощность украинских вооруженных сил. И они смогли дать отпор, дать отпор и замедлить продвижение россиян", - заявил Столтенбрг.

Детали

По его словам, это стало в первую очередь результатом мужества украинских вооруженных сил, а также поддержки украинского народа и руководства.

Столтенберг напомнил, что НАТО подготовило десятки тысяч украинских военнослужащих и они сейчас на передовой.

Он отметил, что Альянс усиливает поддержку Украины дополнительными поставками необходимой техники.

Добавим

По данным Генштаба ВСУ, на утро пятницы, 4 марта, общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют 9166 человек.

Источник: УНН
Теги: НАТО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.