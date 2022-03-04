Третий раунд переговоров Украины и России может состояться уже завтра – Подоляк

КИЕВ. 4 марта. УНН. Третий раунд переговоров России и Украины может состояться 5 или 6 марта. Об этом во время брифинга заявил советник главы Офиса президента и представитель украинской делегации в переговорах с РФ Михаил Подоляк, передает УНН.

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“Третий этап может быть либо завтра или послезавтра. Мы находимся в постоянном контакте и на прямой связи. Когда будет понятно, что мы готовы говорить дальше о прекращении огня, у нас есть опция, и они готовы - мы едем буквально вот сейчас. Делегация поедет работать”, - заявил Подоляк.

Он добавил, что ради прекращения огня и гибели украинцев - украинская делегация готова выехать в любое время.

Добавим

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией будут продолжаться тяжело, но они будут.

Позиция Российской Федерации жесткая, однако позиция Украины в переговорах очень усиленная западными партнерами.

Контекст

28 февраля на границе с Беларусью состоялись переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, президент Украины Владимир Зеленский полностью проинформирован о разговоре, который состоялся между украинской и российской делегацией.