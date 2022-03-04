Прямой угрозы вторжения с белорусской стороны на территорию Украины нет - Подоляк

КИЕВ. 4 марта. УНН. По состоянию на сегодня прямой угрозы вторжения военных сил Беларуси на территорию Украины нет. Об этом во время брифинга заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет УНН.

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“Пока что угрозы с белорусской стороны относительно прямого вторжения, то есть вовлечения их в наземную операцию, нет”, - заявил Подоляк.

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Подоляк отметил, что не стоит преувеличивать риск, который есть с белорусской стороны, поскольку периодически появляется информация о активизации и мобилизации.

"Но когда ты проверяешь информацию - на сегодня нет мобилизации в том объеме, который достаточен для того, чтобы Беларусь приняла участие в боевых действиях. То есть, по крайней мере на сегодня Беларусь не принимает участия. И на сегодня у нас нет информации о том, что она готова принять участие в боевых действиях на стороне Российской Федерации. Это официальная информация", - добавил Подоляк.

Добавим

Ранее советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил, что пока нет официальных данных о том, что белорусская армия участвует в боевых действиях против Украины.