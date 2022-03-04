Защита АЭС и членство Украины в ЕС: Зеленский переговорил с президентом Евросовета

КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В частности, стороны обсудили защиту украинских АЭС и членство Украины в Евросоюзе, пишет УНН.

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“Продолжил диалог с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Наша общая задача - обезопасить АЭС, критические производства, инфраструктуру. Обсудили пути его реализации. Говорили об ужесточении санкций против РФ. Поднял вопрос членства Украины в ЕС”, - сообщил президент в своем Twitter.

Заявка Украины на членство в ЕС

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

А перед тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре.

По словам премьера, принять Украину в Евросоюз по новой особой процедуре предложил премьер Словакии Эдуард Хегер.

"Ночью президент Украины Владимир Зеленский имел соответствующую разговор с президенткою Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляєн", - сообщил Шмыгаль.

Как стало известно 1 марта, заявка уже дошла в Брюссель, ее официальнозарегистрирован.

Ситуация на ЗАЭС

По сообщению ОГА, 4 марта 2022 года военные силы Российской Федерации обстреливали площадку Запорожской АЭС. По информации Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на ЗАЭС и вели бой с нацгвардейами.

Вследствие обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силы подразделений ГСЧС Украины пожар ликвидировали.

Площадку Запорожской АЭС захватили российские оккупанты, энергоблоки сохраняют целостность, указали в ОГА.