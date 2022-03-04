Зеленский рассказал Эрдогану о ядерном терроризме России

КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о ядерном терроризме со стороны РФ. Об этом Глава государства написал в своем Twitter, пишет УНН.

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"Провел очередные переговоры с Президентом Эрдоганом. Поблагодарил Турцию за последовательную поддержку. Проинформировал о продолжающейся агрессии, ядерный терроризм со стороны РФ. Должны добиться прекращения боевых действий", - написал Зеленский.

Контекст

По сообщению ОГА, 4 марта 2022 года военными силами Российской Федерацииосуществлен обстрелплощадки Запорожской АЭС. По информации Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС и вели бой с нацгвардейцами.

В результате обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силами подразделений ГСЧС Украины пожар ликвидирован.

Площадка Запорожской АЭС захвачена российскими оккупантами, энергоблоки сохраняют целостность, указали в ОГА.

Добавим

Глава турецкого МИД ранее сегодня заявил, что Турция не будет закрывать воздушное пространство для России.