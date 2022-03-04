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Данилов говорит, заседание СНБО не собиралось. Киберспециалисты выясняют, кто отправлял фейковые письма

Данилов говорит, заседание СНБО не собиралось. Киберспециалисты выясняют, кто отправлял фейковые письма

Алексей Данилов

КИЕВ. 4 марта. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что заседание Совбеза не собиралось. Киберспециалисты выясняют, кто отправлял фейковые письма. Об этом он сказал во время телемарафона, передает УНН.

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"Заседание СНБО не происходило. Более того, в том фейке, который распространяют, написано не "заседание", а "заседание аппарата". Вообще "заседание аппарата" происходить не может, потому что его юридически не существует в природе. Это фейки, которые сейчас распространяют. Сейчас наши киберспециалисты выясняют, с каких номеров и кто отправлял фейковые письма", - сообщил Данилов.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что на эту ночь четко держим оборону.

"Понимаем, что происходит в каждой точке нашей страны. Есть сложности, но мы четко осознаем, что победа будет за нами. Нам надо бороться. И мы это делаем", - добавил Данилов.

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Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина
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