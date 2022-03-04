Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
18585

Данилов обратился к Шуфричу: будете еще слоняться по нашим блокпостам - вас будут просто убивать

Данилов обратился к Шуфричу: будете еще слоняться по нашим блокпостам - вас будут просто убивать

КИЕВ. 4 марта. УНН. Хотел бы отдельно сказать некоторым народным депутатам ОПЗЖ - если еще будете шляться по нашим блокпостам - вас будут просто убивать. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона, возможно, обращаясь к нардепу Нестору Шуфричу, которого сегодня задержали на блокпосту в Киеве, передает УНН.

Цитата

"... хотел бы отдельно сказать некоторым народным депутатам ОПЗЖ, если вы еще будете шляться по нашим блокпостам - вас будут просто убивать. Лучше сидите дома и ждите лучшего. Потому что, когда сунетесь на наши посты и начинаете их фотографировать, а потом передавать врагу - будете уничтожены на месте. Вам нечего там делать. Это вы совместно привели в нашу страну войну. Совместно с российскими агрессорами", - сказал Данилов.

Ранее

Депутат Киевского горсовета Александр Погребиский сообщил, что народного депутата из фракции партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича задержано батальоном Тероборони за попытку сфотографировать блокпост.

Эту информацию также подтвердил и нардеп Владимир Арьев.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.