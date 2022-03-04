Зеленский: Всемирный банк готов действенно и мощно поддерживать Украину

КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Об этом Глава государства написал в своем Twitter, пишет УНН.

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"Продолжается диалог с финансовыми партнерами - поговорил с главой Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Всемирный банк готов действенно и мощно поддерживать Украину. Это важно для преодоления последствий российской агрессии", - говорится в сообщении.

Напомним

Зеленский рассказал Эрдогану о ядерный терроризм России.