Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10920

Мы делаем все возможное для поддержки Украины и давления на Путина - Джонсон заговорил на украинском

Мы делаем все возможное для поддержки Украины и давления на Путина - Джонсон заговорил на украинском

КИЕВ. 5 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение, которое начал на украинском языке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Джонсона.

Детали

На украинском Джонсон сказал: "Я хочу обратиться к украинцам здесь, в Великобритании, и до тех, кто находится в Украине и соседних странах".

После этого премьер продолжил на английском языке и заявил, что ему трудно представить, что мы переживаем сейчас.

Цитата

"Все, что вы любите, разбито. Все в Великобритании поддерживают Украину. Мы делаем все возможное для вашей поддержки и давления на Путина. Вместе с США и ЕС мы ввели самые большие санкции против России. Мы продолжим увеличивать санкции, пока Россия не остановит агрессию. Почти каждый день разговариваю с Зеленским, удивляюсь его спокойствию и героизму украинского народа. Слава Украине!", - сказал он.

Источник: УНН
Теги: Борис Джонсон
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.