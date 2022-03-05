Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8040

Зеленский: ядерный терроризм требует решительных ответных действий

Зеленский: ядерный терроризм требует решительных ответных действий

КИЕВ. 5 марта. УНН. Ядерный терроризм требует решительных ответных действий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter, передает УНН.

Цитата

"На заседании Совбеза ООН мы призвали закрыть небо над Украиной и начать операцию по поддержанию мира и безопасности. Цель - уберечь опасные объекты. Мир должен не наблюдать, а помогать", - отметил он.

Напомним

Зеленский подтвердил, что он в Киеве.

Источник: УНН
Теги: ядерное оружие, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.